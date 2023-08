Marché : BP augmente son dividende malgré une baisse de 70% de son bénéfice

LONDRES (Reuters) - BP a fait état mardi d'un bénéfice de 2,6 milliards de dollars (2,36 milliards d'euros) pour le deuxième trimestre, inférieur aux attentes et en baisse de 70% en raison du recul des prix du carburant et d'un moindre volume d'échange du pétrole, mais qui a néanmoins permis au géant de l'énergie d'augmenter son dividende de 10%.

BP a augmenté son dividende de 10% pour le porter à 7,27 cents par action, la quatrième hausse depuis sa réduction de moitié pendant la pandémie de coronavirus il y a trois ans. Elle rachètera pour 1,5 milliard de dollars d'actions au cours des trois prochains mois.

À la Bourse de Londres, le titre BP prenait 0,94% à 8h17 GMT.

Chevron, Exxon Mobil, Shell et TotalEnergies ont également annoncé de fortes baisses de leurs bénéfices trimestriels, en raison de la baisse des prix et de la réduction des marges de raffinage.

L'entreprise a un effet de levier supérieur à ses concurrents et aurait pu prioriser la réduction de sa dette, avec une hausse de dividende plus tard dans l'année, a commenté Biraj Borkhataria, analyste à la RBC.

Le flux de trésorerie net de BP était négatif de 269 millions de dollars, ce qui signifie que la société a dû emprunter pour faire face à ses dépenses, alors qu'elle déclarait un excédent de 2,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre.

Le ratio d'endettement de BP s'élevait à 21,7% au deuxième trimestre, contre 19,6% au premier trimestre et 21,9% un an plus tôt.

Pour le troisième trimestre, BP s'attend à ce que les prix du pétrole soient soutenus par la limitation de la production de l'Opep et par des marges de raffinage supérieures aux niveaux habituels grâce à la baisse des stocks et à la demande américaine.

(Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)

