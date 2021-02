Marché : BP accuse sa première perte annuelle en une décennie sur fond de pandémie

par Ron Bousso et Shadia Nasralla

LONDRES (Reuters) - BP a accusé une perte de 5,7 milliards de dollars l'an dernier, sa première en une décennie, grevé par les ravages de l'épidémie de coronavirus sur la demande mondiale de pétrole, dont la consommation continue de baisser.

Pour le dernier trimestre de 2019, le groupe a enregistré un bénéfice de 115 millions de dollars (95,3 millions d'euros), contre 86 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent et 2,6 milliards de dollars un an plus tôt.

Les analystes tablaient quant à eux sur un bénéfice de 360 millions de dollars sur la période.

"Ces résultats reflètent un trimestre vraiment difficile", a reconnu le directeur financier du groupe, Murray Auchincloss.

À la Bourse de Londres, le titre BP reculait de 3,8% à 8h50 GMT.

BP a déclaré que ses résultats trimestriels avaient été "significativement" affectés par la baisse de la consommation de carburant et de gaz imputée aux restrictions de déplacement. Il a aussi souligné la fragilité des revenus du raffinage et la baisse de ses résultats dans le négoce.

L'entreprise avait anticipé ces difficultés et déprécié l'an dernier la valeur de ses actifs de 6,5 milliards de dollars alors que la crise née du coronavirus l'avait amené à réduire drastiquement ses prévisions de prix du gaz et du pétrole.

"Nous nous attendons à ce que le renouvellement des restrictions contre le COVID-19 ait un impact plus important sur la demande de produits, avec des volumes de vente au détail en janvier en baisse d'environ 20% sur un an, contre une baisse de 11% au quatrième trimestre", a indiqué BP.

La demande devrait néanmoins se redresser en 2021, a souligné la société, ajoutant que le resserrement des marchés mondiaux du gaz naturel devrait encore soutenir ses profits.

La dette de BP, à hauteur de 39 milliards de dollars, devrait augmenter au premier semestre de l'année. Le groupe britannique a toutefois affirmé être en bonne voie pour la réduire à 35 milliards de dollars d'ici début 2021.

A ce niveau de dette, le géant pétrolier prévoit de lancer des rachats d'actions. Le dividende a été maintenu à 5,25 dollars par action.

