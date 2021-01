BOURSE : GM monte après la présentation de sa filiale de véhicules de livraison électriques

par Ben Klayman et Paul Lienert

DETROIT (Reuters) - L'action General Motors a atteint mardi son plus haut niveau depuis le retour du constructeur automobile à Wall Steet en 2010 après l'annonce de son entrée dans le secteur en pleine croissance des véhicules de livraison électriques.

Mary Barra, directrice générale du groupe, a annoncé le lancement d'un nouvelle filiale, baptisée BrightDrop, qui proposera des véhicules utilitaires électriques et dont le premier client sera FedEx avec une livraison prévue pour la fin de l'année.

En Bourse, le titre gagnait 4,70% à 47,13 dollars vers 16h50 GMT, après un pic à 48,95.

Cette nouvelle activité de livraison mettra GM en concurrence dans le secteur commercial avec l'américain Ford Motor, ainsi qu'avec des start-up telles que Rivian, Arrival et Canoo, qui développent des véhicules commerciaux électriques pour des clients allant d'Amazon à Hyundai Motor.

GM estime que le marché américain de la livraison de colis et de denrées alimentaires atteindra plus de 850 milliards de dollars d'ici 2025, bénéficiant en partie de la pandémie de COVID-19. Mary Barra, qui s'exprimait à l'occasion du salon en ligne Consumer Electronics Show (CES) a déclaré que BrightDrop offrira à ses clients une gamme de produits et de services dotés de l'expertise du constructeur automobile en matière d'électrification et de gestion de flotte.

Les 500 premières unités seront envoyées à FedEx d'ici la fin de l'année et les livraisons aux autres clients commenceront début 2022.

En novembre dernier, General Motors a déclaré qu'il comptait concurrencer Tesla en augmentant ses dépenses et en accélérant la production de véhicules électriques.

Le groupe américain prévoit d'investir jusqu'à 27 milliards de dollars d'ici 2023, soit une progression de 35% par rapport au chiffre précédemment annoncé. Il entend offrir 30 modèles de véhicules électriques d'ici 2025 et dépasser un million de dollars de ventes annuelles en Chine et aux Etats-Unis d'ici là.

(version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2021 Thomson Reuters