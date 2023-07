Marché : Bons débuts boursiers pour Nucera, filiale de Thyssenkrupp

par Christoph Steitz et Pablo Mayo Cerqueiro

FRANCFORT (Reuters) - Le titre Nucera, la filiale spécialisée dans l'hydrogène de Thyssenkrupp, est en hausse en fin de matinée vendredi pour sa première séance de cotation, après avoir réalisé la plus importante introduction en Bourse de Francfort depuis le début de l'année. Vers 09h15 GMT, l'action évoluait à 21,58 euros, soit une hausse d'environ 7% par rapport au prix de 20 euros fixé pour sa mise sur le marché, ce qui valorise la société à plus de 2,5 milliards d'euros. "L'introduction en Bourse marque le début d'une nouvelle phase passionnante dans l'histoire de notre entreprise", a déclaré Werner Ponikwar, directeur général de Nucera, ajoutant que la coentreprise entre Thyssenkrupp et De Nora allait "accélérer l'adoption de l'hydrogène vert".

Le thème de la transition énergétique a été représenté dans plusieurs récentes entrées en Bourse dont celle notamment d'EuroGroup Laminations en Italie.

Nucera, ThyssenKrupp et De Nora espèrent lever jusqu'à 605 millions d'euros grâce à cette introduction en bourse, ce qui en fait la plus importante d'Allemagne cette année. "Bien que la société doive encore atteindre la rentabilité, les investisseurs ont adhéré à la technologie de la société et aux fortes perspectives de croissance de son activité hydrogène vert", a déclaré Christof Muerb, directeur chez Deutsche Bank.

L'hydrogène vert est produit par la division de l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide d'électricité renouvelable telle que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il est considéré comme une source d'énergie propre, mais la technologie en est encore à ses débuts.

La cotation en Bourse marque le dernier effort de Thyssenkrupp pour simplifier sa structure après avoir scindé d'autres divisions comme son activité dans les ascenseurs et l'acier inoxydable.

(Christoph Steitz à Francfort et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres London; version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

