Marché : Boeing proche d'un accord avec Southwest sur des dizaines de 737 MAX

par Eric M. Johnson

SEATTLE (Reuters) - Boeing est proche de conclure un accord avec la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines sur la vente de dizaines de 737 MAX 7, a-t-on appris mercredi de personnes au fait de la question.

L'accord proposé, qui pourrait selon l'une des sources porter sur 130 commandes fermes et environ 170 options, fait suite à une compétition intense entre le plus petit appareil de la famille des MAX de Boeing et l'A220 de son concurrent européen Airbus.

Une autre source a averti que le nombre de commandes fermes pourrait chuter sous le seuil des 100, ce qui constituerait quand même une commande d'ampleur pour Boeing du fait des déboires récents du MAX.

Southwest a fait savoir qu'il ne commentait pas la décisions sur sa flotte et qu'il n'avait aucune annonce à formuler. Boeing a décliné une demande de commentaire.

(Eric M. Johnson à Seattle, avec Tracy Rucinski à Chicago; version française Jean Terzian)

Copyright © 2021 Thomson Reuters