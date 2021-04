Boeing : Perte réduite au T1 grâce à la hausse des livraisons

(Reuters) - Boeing a fait état mercredi d'une perte trimestrielle réduite sur un an, grâce à une amélioration des livraisons d'avions et en dépit d'une charge comptabilisée sur son programme de l'avion présidentiel Air Force One.

Les compagnies aériennes augmentent progressivement leur capacité de vol, compte tenu de la progression des taux de vaccination qui redonne confiance aux voyageurs.

La reprise anticipée a également stimulé les livraisons du modèle 737 MAX de Boeing, remis en service en novembre dernier après une interdiction de vol de 20 mois à la suite de deux catastrophes aériennes, permettant ainsi d'augmenter les recettes et la trésorerie de l'avionneur.

Un nouveau problème d'alimentation électrique découvert sur certains modèles de l'avion au début du mois a cependant jeté une ombre sur le projet de Boeing d'augmenter la cadence de production du 737 MAX à 31 appareils par mois d'ici début 2022, les compagnies aériennes ayant retiré des dizaines de jets 737 MAX du service, en attendant que Boeing trouve une solution pour les réparer.

Le géant américain de l'aéronautique et de la défense a accusé une perte opérationnelle de 353 millions de dollars (292,44 millions d'euros) au cours du premier trimestre, contre une perte de 1,70 milliard de dollars (1,41 milliard d'euros) l'an dernier.

Boeing a aussi annoncé une charge exceptionnelle de 318 millions de dollars (263,44 millions d'euros) au cours du trimestre, liée à une nouvelle flotte d'avions présidentiels Air Force One basée sur son modèle 747-8.

Le sous-traitant d'Air Force One, GDC Technics, a déposé le bilan lundi après que Boeing a annulé ses contrats.

Au début du mois, Boeing a intenté un procès à GDC pour n'avoir pas achevé les travaux d'aménagement intérieur des deux avions 747-8 d'Air Force One, lourdement modifiés.

La semaine dernière, GDC a contre-attaqué en réclamant à Boeing au moins 20 millions de dollars pour l'annulation des contrats.

(Eric M. Johnson et Ankit Ajmera; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

