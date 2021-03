Marché : Boeing et l'armée australienne ont bouclé le premier test d'un chasseur sans pilote

par Jamie Freed

SYDNEY (Reuters) - Boeing et l'armée de l'air royale australienne (RAAF) ont déclaré mardi avoir bouclé le premier essai en vol d'un avion de chasse sans pilote conçu pour voler en formation de combat aux côtés d'appareils avec équipage.

Dénommé "Loyal Wingman", le chasseur est le premier appareil militaire conçu et destiné à être produit en Australie depuis plus de 50 ans.

Le test a été effectué sous la supervision d'un pilote de Boeing contrôlant la procédure depuis une station terrestre dans l'Etat d'Australie du Sud.

Long de 11,6 mètres et disposant d'une portée de 3.704 kilomètres, le "Loyal Wingman" peut transporter des armes et servir de bouclier pour protéger d'autres avions de chasse avec équipage et plus coûteux.

Canberra a fait savoir mardi qu'il comptait investir 89 millions de dollars supplémentaires pour acquérir trois appareils de plus dans l'objectif de développer des tactiques avec plusieurs appareils. Le gouvernement australien a déjà investi près de 30 millions de dollars.

Boeing a indiqué par le passé que l'avion multifonctions pouvait être adapté pour être vendu à d'autres clients dans le monde.

De même que l'avionneur américain, plusieurs compagnies investissent de plus en plus dans le développement de technologies autonomes alors que les armées du monde entier cherchent des moyens moins coûteux et plus sûrs pour optimiser leurs ressources.

