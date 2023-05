Marché : BNP Paribas double son bénéfice au T1 avec la vente de Bank of the West

PARIS (Reuters) - BNP Paribas a fait état mercredi d'un bénéfice net multiplié par plus de deux au premier trimestre grâce à la plus-value liée à la cession de sa filiale Bank of the West.

La première banque de la zone euro indique dans un communiqué avoir dégagé sur la période janvier-mars 2023 un bénéfice net de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, en ligne avec les attentes des analystes.

Les revenus de la banque ont augmenté au premier trimestre de 1,4% tandis que le coût du risque, qui mesure le niveau de provisionnement pour mauvaises créances, a reculé de 1,4%.

BNP Paribas fait savoir que ses comptes trimestriels intègrent une plus-value de 2,95 milliards d'euros liée à la cession de Bank of the West.

Cette plus-value a permis à la banque de renforcer sa solvabilité financière avec un ratio "common equity tier one" (CET1) à 13,6% à fin mars, en hausse de 130 points de base par rapport à fin 2022, dans un secteur bancaire qui a été ébranlé par trois faillites retentissantes, dont celle de la Silicon Valley Bank et plus récemment de First Republic Bank aux Etats-Unis, et avec le sauvetage de Credit suisse par UBS en Europe.

Ces déroutes ont fait craindre un risque de contagion dans le secteur alors que les régulateurs ont peiné à rassurer les investisseurs.

Dans une note de recherche, les analystes de RBC estiment que BNP Paribas a profité sur le trimestre de la diversification de ses activités, tout en soulignant la bonne performance de la banque de financement et d'investissement.

HAUSSE DES REVENUS D'INTÉRÊT

Dans les activités de marchés, la banque française a vu ses revenus croître de 9% dans les taux, devises et matières premières (FICC) au premier trimestre. Ils ont en revanche reculé de 19,5% dans les actions.

Mais les analystes, comme chez Deutsche Bank, estiment que BNP Paribas fait mieux que ses concurrents surtout sur les taux et les devises.

A titre de comparaison, la banque américaine Goldman Sachs a enregistré des revenus en chute de 17% dans les activités FICC et en repli de 7% dans les actions.

Dans la banque de détail et commerciale, BNP Paribas a affiché sur le trimestre une croissance des revenus plus élevée que celle des charges, profitant ainsi d'une hausse des revenus d'intérêt.

La banque française a du coup confirmé une "trajectoire de forte croissance" pour son bénéfice par action distribuable pour cette année.

Elle a dans le même temps confirmé ses objectifs à horizon 2025, dont une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) à environ 12% et une croissance annuelle moyenne du résultat net part du groupe de plus de 9%.

Depuis le début de l'année, l'action BNP Paribas a gagné près de 7% après avoir perdu 12% en 2022.

(Reportage Mathieu Rosemain, avec Matthieu Protard, édité par Jean Terzian et Kate Entringer)

