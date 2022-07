Marché : Bénéfice record au deuxième trimestre pour Exxon

par Sabrina Valle

HOUSTON (Reuters) - Exxon Mobil Corp a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel record, grâce à la flambée des prix de l'énergie et à la maîtrise de ses dépenses.

Le premier producteur de pétrole américain a annoncé un bénéfice net de 17,9 milliards de dollars (17,53 milliards d'euros) pour le deuxième trimestre - 4,21 dollars par action -, soit près du quadruple des 4,69 milliards de dollars, soit 1,10 dollar par action, enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Les prix du pétrole et du gaz naturel ont atteint des niveaux record cette année, les sanctions occidentales contre le principal exportateur, la Russie, et son intervention militaire en Ukraine ayant resserré un marché mondial déjà sous-approvisionné.

Les marges réalisées sur la production de carburants tels que l'essence et le diesel ont augmenté dans le monde entier, ce qui a dopé les bénéfices des géants pétroliers, notamment Shell et TotalEnergies, qui ont tous deux publié leurs résultats jeudi.

Exxon a utilisé les liquidités supplémentaires pour rembourser ses dettes et augmenter les distributions aux actionnaires. Elle a maintenu son dividende de 88 cents par action pour le troisième trimestre.

Plus tôt cette année, la société a plus que doublé son programme de rachat d'actions, le portant à 30 milliards de dollars jusqu'en 2022 et 2023. Shell et Total ont prolongé jeudi leurs rachats d'actions après des résultats favorables.

Exxon a maintenu ses investissements en capital à 9,5 milliards de dollars au premier semestre, conformément aux prévisions pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice comprend un élément identifié comptabilisé de 300 millions de dollars associé à la vente de l'actif en amont Barnett Shale.

