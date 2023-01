Bayer : Un actionnaire critique le manque d'initiative du président

FRANCFORT (Reuters) - Union Investment, un des actionnaires de Bayer, a critiqué dimanche le manque d'initiative du président du groupe, notamment sur le projet de scission de la division santé grand public, rapporte l'hebdomadaire d'affaires allemand WirtschaftsWoche.

Bayer est sous la pression de l'investisseur activiste Bluebell Capital Partners qui souhaite un démantèlement du groupe pharmaceutique et agrochimique allemand avec notamment une vente de la division santé grand public et plus tard une scission des activités pharmaceutiques et agricoles.

Le président de Bayer, Norbert Winkeljohann, "recherche le dialogue avec les investisseurs, mais il aurait dû en faire plus", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, dans une interview accordée à WirtschaftsWoche.

"Cela aurait assurément été un sujet pour le conseil de surveillance afin de contribuer au lancement de la scission de la division santé grand public", a-t-il ajouté. Selon Markus Manns, les présidents des concurrents de Bayer sont davantage impliqués dans la création de valeur pour les actionnaires.

Sollicité, Norbert Winkeljohann n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Bayer s'est pour sa part contenté de déclarer: "D'une manière générale, nous sommes toujours ouverts à un dialogue constructif avec nos actionnaires".

(Reportage Tom Sims; version française Claude Chendjou)

Copyright © 2023 Thomson Reuters