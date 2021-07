Marché : Bataille General Motors-Ford autour du nom d'un système de conduite mains libres

DETROIT (Reuters) - General Motors Co et sa filiale de véhicules autonomes Cruise ont annoncé samedi avoir déposé une plainte pour empêcher Ford Motor Co d'utiliser le nom "BlueCruise" pour commercialiser sa technologie de conduite mains libres.

GM a fait valoir dans un communiqué que l'utilisation par Ford du nom BlueCruise portait atteinte à sa propre marque Super Cruise, ainsi qu'à celle de Cruise.

"Alors que GM espérait résoudre le problème de contrefaçon de marque avec Ford à l'amiable, nous n'avons eu d'autre choix que de défendre vigoureusement nos marques (...)", a indiqué le groupe.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, ouverte vendredi, GM a déclaré que les constructeurs automobiles avaient eu des "discussions prolongées" sur la question mais n'avaient pas réussi à résoudre leur différend.

Ford a pour sa part jugé "sans fondement" la plainte, déposée devant un tribunal fédéral de Californie.

"Depuis des décennies, les conducteurs ont compris ce qu'est le régulateur de vitesse, chaque constructeur automobile le propose, et le mot 'cruise' ("croisière" en français, NDLR) est un raccourci courant pour désigner cette capacité", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"C'est pourquoi BlueCruise a été choisi comme nom pour la prochaine évolution de Blue Oval, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent de Ford."

Les constructeurs automobiles sont engagés dans une bataille pour déployer des technologies permettant aux conducteurs de lâcher le volant dans des embouteillages ou sur les autoroutes.

Les systèmes d'aide à la conduite, tels que celui de Tesla, ne sont toutefois pas censés permettre aux conducteurs d'éviter toute action de conduite pendant de longues périodes.

Les constructeurs automobiles ont utilisé le mot "croisière" pendant des décennies pour décrire les systèmes de régulateur de vitesse.

GM avait annoncé en 2012 qu'il utiliserait le nom "Super Cruise" pour sa technologie de conduite mains libres et la commercialise sous ce nom depuis 2017.

