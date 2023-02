Marché : Barclays resserre ses critères de prêts pour les projets polluants

par Tommy Wilkes

LONDRES (Reuters) - Le groupe Barclays a déclaré mercredi qu'il allait resserrer ses critères de prêts dans les projets énergétiques à bases de charbon et qu'il cesserait de financer l'exploration et la production de sables bitumineux, sans annoncer de restrictions pour les nouveaux champs pétroliers et gaziers comme l'ont fait certains de ses rivaux.

La banque britannique a étendu à d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) un plan annoncé précédemment visant à supprimer progressivement le financement des clients impliqués dans la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2030 au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Lors de l'annonce de ses résultats pour 2022, Barclays a également annoncé qu'elle cesserait de financer l'exploration et la production de sables bitumineux, ainsi que les nouveaux oléoducs.

Les banques du monde entier ont annoncé leurs plans visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à contenir la hausse des températures mondiales. Mais, les militants écologistes dénoncent la lenteur de ces actions et demandent l'arrêt des financements de nouveaux champs pétroliers et gaziers.

Certains activistes environnementaux espéraient que Barclays annonce une nouvelle politique de financement du pétrole et du gaz, à l'instar de la banque HSBC qui a déclaré en décembre qu'elle cesserait de financer directement de nouveaux forages.

La banque a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de 2030 avec des réductions des émissions financées pour les industries, notamment l'énergie, l'électricité et l'acier, bien qu'elle ait été aidée par des clients du secteur riches en liquidités et qui n'ont pas eu besoin de financement en 2022.

