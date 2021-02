Marché : Aux USA, la fédération automobile plaide pour des normes plus souples

WASHINGTON (Reuters) - Une fédération représentant le secteur automobile aux Etats-Unis a proposé mardi d'ouvrir des négociations avec la nouvelle administration de Joe Biden concernant les normes en matière de consommation moyenne de carburant des véhicules.

Ces normes, qui ont été assouplies en mars sous l'administration de Donald Trump sont moins strictes que celles fixées sous le mandat de Barack Obama durant lequel Joe Biden était vice-président des Etats-Unis.

La fédération, qui représente notamment General Motors Co, Toyota Motor, Volkswagen, Honda Motor et d'autres constructeurs automobiles, se dit prête à accepter des normes plus strictes que celles actuellement en vigueur mais en dessous de celles décidées sous Obama.

Un nouvel accord-cadre national sur les émissions "devrait permettre d'améliorer les émissions de gaz à effet de serre à peu près à mi-chemin entre les normes actuelles et celles de l'ancienne administration Obama, de trouver un équilibre dans les avancées pour l'environnement, la sécurité, l’accessibilité, l’innovation et l’emploi", écrit cette fédération.

(David Shepardson; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

