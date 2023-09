Marché : Au salon automobile de Munich, la concurrence chinoise dans l'électrique au coeur des discussions

MUNICH (Reuters) - Les constructeurs automobiles européens doivent prouver leur capacité à concurrencer les nouveaux acteurs asiatiques dans l'électrique sur tous les plans, de la stratégie produit et financière à la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, ont déclaré des analystes et chefs de l'industrie lors du salon de la mobilité IAA de Munich.

Environ 41% des exposants de cette année ont leur siège en Asie, le nombre d'entreprises chinoises a plus que doublé et comprend des acteurs du secteur des batteries et de la production de véhicules électriques tels que BYD, CATL et XPeng.

"Les constructeurs chinois sont très compétitifs sur la chaîne de valeur de la voiture électrique, je pense qu'ils sont partis une génération avant", a indiqué lundi Luca de Meo, directeur général de Renault sur RTL.

"Il faut qu'on rattrape ça très vite", a-t-il ajouté alors que le constructeur français a dévoilé un nouveau modèle Scenic 100% électrique.

Les principaux constructeurs et fournisseurs allemands ainsi que les sociétés chinoises LeapMotors et Horizon Robotics s'exprimeront également lors d'une conférence sur les véhicules électriques chinois qui se tiendra dans le cadre de l'IAA mercredi et jeudi, une première hors de Chine.

La concurrence sur les prix sera un thème clé de la conférence, alors que Tesla doit présenter sa Model 3 améliorée qui sera commercialisée en Europe à partir d'octobre au prix de 42.990 euros.

Mercedes-Benz présentera sa compacte CLA et BMW sa Neue Klasse, qui visent toutes deux à augmenter l'autonomie et l'efficacité tout en réduisant de moitié les coûts de production.

De son côté, Volkswagen a dévoilé dimanche un concept-car pour sa marque Cupra et présenté une nouvelle stratégie plus axée sur le design, avec des designers en chef travaillant plus étroitement avec les directeurs généraux des 10 marques afin de développer une plus grande différenciation.

Le salon automobile de Munich "qui était auparavant une performance pour l'industrie automobile allemande afin de démontrer sa position extrêmement forte est maintenant une rencontre d'égal à égal entre des acteurs progressistes du monde entier, en particulier de Chine", observe Fabian Brandt de la société de conseil Oliver Wyman.

(Reportage Victoria Waldersee, Gilles Gillaume et Christina Amann ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)

