AstraZeneca : Les ventes du vaccin anti-COVID-19 dépassent les attentes au T1

(Reuters) - AstraZeneca a dépassé vendredi les prévisions de ventes et de bénéfice pour le premier trimestre grâce aux ventes plus élevées que prévu de son vaccin anti-COVID-19 qui, selon le laboratoire pharmaceutique, devrait connaître une forte baisse au cours de l'année.

Le vaccin contre le COVID-19 à deux doses développé avec l'Université d'Oxford a enregistré des ventes trimestrielles atteignant 1,15 milliard de dollars, dont la majorité provenait de contrats initiaux, et fut le vaccin le plus vendu en 2021, avec des ventes de 3,9 milliards de dollars.

Les ventes trimestrielles ont dépassé les attentes des analystes, qui tablaient plutôt sur 739 millions de dollars, selon Crédit Suisse.

Le groupe anglo-suédois s'attend désormais à une hausse des ventes de son traitement préventif contre le coronavirus, Evusheld, mais assombries en raison de la concurrence croissante, des inquiétudes sur sa durée de conservation et de l'hésitation vaccinale générale.

Evusheld a généré 469 millions de dollars de revenus ce trimestre, légèrement en-dessous des attentes qui tablaient sur 480 millions de dollars.

AstraZeneca a maintenu ses prévisions de ventes annuelles et annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 11,39 milliards de dollars à taux de change constant — en hausse de 60% — et un bénéfice de base de 1,89 dollars par action, aidé par les fortes ventes de traitements contre le diabète, l'insuffisance cardiaque et rénale.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,70 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 10,85 milliards de dollars, selon les données de IBES de Refinitiv.

Le titre AstraZeneca a cependant chuté de 1% dans les premiers échanges, les ventes de ses trois principaux médicaments oncologiques, Tagrisso, Imfinzi et Lynparza, ayant été inférieures aux attentes.

Parallèlement, la société a revu à la baisse ses prévisions pour la Chine — qui représentait environ 1% des recettes totales l'année dernière — en raison des confinements imposés récemment par le pays et pouvant affecter les ventes du deuxième trimestre.

(Reportage de Pushkala Aripaka à Bengaluru et Natalie Grover à Londres ; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2022 Thomson Reuters