Marché : Aston Martin réduit ses prévisions de livraisons

(Reuters) - Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a indiqué mercredi que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont retardé l'amélioration attendue de ses résultats, tout en réduisant ses prévisions de livraisons et de marges pour 2022.

Le titre Aston Martin chutait de plus de 12% mercredi en début de séance.

Les constructeurs automobiles et les fabricants du monde entier ont souffert des problèmes de longue date liés à l'approvisionnement en pièces et en puces utilisées dans la production pendant la pandémie, et ces difficultés n'ont fait qu'empirer après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le groupe, qui est également un sponsor de Formule 1, a estimé mercredi les coûts supplémentaires liés aux derniers problèmes d'approvisionnement à environ 20 millions de livres (23,24 millions d'euros).

"Bien que le problème de la chaîne d'approvisionnement ait eu un impact à court terme sur nos résultats, je suis convaincu que les mesures que nous prenons nous permettront de sortir de l'année en meilleure position pour atteindre nos objectifs pour 2023 et au-delà", a déclaré le directeur général Amedeo Felisa.

Le groupe coté à Londres prévoit désormais de livrer entre 6.200 et 6.600 véhicules cette année, contre plus de 6.600 véhicules prévus précédemment.

En septembre, Aston Martin a levé environ 660 millions de dollars pour réduire sa dette et investir dans de nouveaux modèles.

Cependant, les défis logistiques du troisième trimestre ont eu un impact sur plus de 400 livraisons de véhicules qui avaient été prévues pour la période, a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll.

Aston Martin s'attend à une amélioration des marges d'environ 100 à 300 points de base, contre environ 350 à 450 points précédemment.

La perte d'exploitation du groupe au troisième trimestre s'est creusée pour atteindre 58,5 millions de livres, contre 30,2 millions un an plus tôt.

(Rédigé par Pushkala Aripaka; version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

