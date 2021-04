Marché : Après 4 ans d'absence, Citroën revient sur le segment D avec la C5-X

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) -Citroën entend renouer avec la croissance dès cette année grâce au rebond attendu du marché européen post-COVID et à une percée de la marque hors d'Europe, incarnée notamment par la berline C5 X, première nouveauté de l'ère Stellantis.

Le véhicule, qui marque le retour de la marque aux chevrons sur le prestigieux segment D des grandes routières, dont elle était absente depuis quatre ans, sera lancé en fin d'année sur le marché européen et en Chine, où il est fabriqué, a annoncé lundi Citroën.

Sur le marché chinois, le modèle aidera peut-être à inverser la dynamique baissière des ventes de l'ex-PSA et préparera le terrain au plan de relance que PSA et FCA, devenus Stellantis depuis leur fusion en janvier, préparent pour la Chine.

Citroën a connu six années de baisses consécutives de ses ventes globales à cause de l'échec du pari chinois de PSA et de l'épidémie de coronavirus. Les ventes de la marque sont tombées l'an dernier à 717.190 unités, loin de l'objectif de 1,6 million de ventes en 2021 fixé par Carlos Tavares.

Pour inverser la courbe, la marque compte réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Europe, où elle a réalisé 84% de ses ventes l'an dernier. Le groupe prévoit de porter à un tiers ses ventes en dehors du continent européen d'ici cinq ans, grâce aux ventes de la C5 X en Chine mais aussi au lancement prochain de nouveaux véhicules en Inde, en Afrique-Moyen-Orient et en Amérique latine.

QUELLE PLACE AU SEIN DE STELLANTIS ?

La voiture révélée lundi en mode digital affiche exactement les mêmes dimensions extérieures que l'ancienne C5 mais avec des proportions différentes qui en font une berline coupée haute sur roues, à mi-chemin entre le break et le SUV.

Contrairement à sa devancière, produite à la fois à Rennes (Ile-et-Vilaine) et en Chine, le nouveau vaisseau-amiral de Citroën - disponible en essence et en hybride - sera uniquement fabriqué à Chengdu, la plus récente des usines de l'ex-PSA en Chine, et exportée vers l'Europe.

La marque a produit par le passé des grandes berlines iconiques, comme la DS, la SM ou la CX, mais elle avait déserté le segment en Europe depuis la mi-2017.

Sur un créneau ultra-dominé par le premium allemand, les challengers tentent de se faire une place en insistant sur leurs atouts - le confort pour la C5-X avec une suspension pilotée par électronique recréant le moelleux de l'hydropneumatique historique - et en cassant quelques codes.

La marque aux chevrons est déjà engagée depuis 2014 dans une audacieuse transformation stylistique pour rajeunir son image et se différencier du reste du groupe - notamment de "DS Automobiles", à l'origine une déclinaison haut de gamme de Citroën mais devenue ensuite une marque premium à part entière.

Elle doit également cohabiter avec les autres généralistes Peugeot, bien sûr, mais aussi Opel depuis le rachat de la marque allemande en 2017 et Fiat depuis la fusion début 2021 entre PSA et FCA.

Des syndicats regretteront qu'après la C3 et la C4, la berline C5 ait quitté à son tour la France.

D'un point de vue industriel, Citroën pourrait préfigurer le partage futur des 14 marques du nouveau Stellantis à travers l'ensemble des sites de production, afin d'en optimiser les capacités.

La marque conserve deux fabrications en France, le SUV C5 Aircross à Rennes et un fourgon à Hordain (Nord). Le reste de la gamme est assemblé en République tchèque, en Slovaquie, en Espagne - sur des sites ex-PSA et ex-Opel -, en Italie - dans une usine produisant également des dérivés Fiat - et au Maroc pour la voiturette électrique AMI.

"La marque Citroën a cette qualité intrinsèque de servir des attentes très larges, depuis le véhicule populaire urbain jusqu'à la berline de grande trajet", a ajouté Vincent Cobée. "Après les cinq ans de repositionnement (...) que nous avons vécus, il nous paraît important de redémontrer ce champ de présence de la marque."

