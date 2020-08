Marché : Amazon s'attaque à Fitbit et Apple avec un service de bien-être et santé

(Reuters) - Amazon a lancé jeudi un service par abonnement de bien-être et de santé articulé autour d'un bracelet connecté et d'une application susceptible de concurrencer les offres proposées par Apple, Samsung et Fitbit.

Le bracelet d'Amazon, baptisé Halo, dispose d'une autonomie de sept jours, de capteurs de température et de fréquence cardiaque. Il sera commercialisé à 99,99 dollars (84,7 euros) et l'abonnement au service au service correspondant à 3,99 dollars par mois.

Le marché des objets connectés, en particulier celui des produits de santé, de sport et de bien-être, est déjà très fourni. Selon le cabinet d'études IDC, Apple détenait au premier trimestre 2020, 29,3% de ce marché, grâce notamment à l'Apple Watch qui propose entre autres des fonctions d'électrocardiogramme.

Samsung et Google, qui a lancé en novembre une offre de rachat de 2,1 milliards de dollars sur Fitbit, sont également présents sur ce marché. Bruxelles a ouvert ce mois-ci une enquête sur ce projet de rachat.

(Akanksha Rana à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

