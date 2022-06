Marché : Amazon choisit Lockeford, en Californie, pour ses livraisons par drone

(Reuters) - Amazon.com Inc a annoncé lundi qu'il testerait cette année des livraisons par drone dans la ville de Lockeford, en Californie, une première pour la clientèle grand public de l'entreprise américaine.

Ce projet fait suite à plusieurs programmes pilotes d'autres sociétés telles que Walmart Inc, United Parcel Service Inc et FedEx Corp.

Amazon a déclaré qu'il travaillait avec l'administration fédérale de l'aviation et les autorités municipales pour obtenir les autorisations nécessaires.

Les drones auront la capacité de voler au-delà de la ligne de visée visuelle et seront programmés pour "larguer" des colis dans les jardins des clients.

(Reportage Yuvraj Malik à Bangalore; version française Valentine Baldassari)

Copyright © 2022 Thomson Reuters