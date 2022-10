Marché : Akzo Nobel suspend sa prévision pour 2023

(Reuters) - Le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements Akzo Nobel a averti jeudi contre l'impact continu des coûts élevés des matières premières et d'un stock trop important au quatrième trimestre et a suspendu sa prévision de bénéfice 2023.

Après avoir enregistré 201 millions d'euros au troisième trimestre, le groupe prévoit un bénéfice de base inférieur à 150 millions d'euros au quatrième trimestre.

Akzo Nobel a annoncé que les volumes de ventes au quatrième trimestre devraient baisser d'un pourcentage à un chiffre moyen à élevé par rapport à l'année dernière. L'impact de l'inflation des matières premières et du fret devrait être entre 210 et 240 millions d'euros.

Le groupe a jusqu'à présent répercuté les coûts sur les consommateurs, en augmentant ses prix de 22% en deux ans.

Selon le directeur général du groupe Thierry Vanlancker, les stocks importants de matières premières achetés à des prix élevés doivent encore "être éliminés du système". "La situation va être un peu désagréable pendant 3 ou 4 mois, jusqu'à ce que les prix reviennent à la normale", a-t-il ajouté.

Akzo Nobel a suspendu sa prévision d'Ebitda en 2023 en raison de turbulences macroéconomiques qui affectent la confiance des consommateurs.

Le consensus moyen des analystes s'établit à 1,22 milliard d'euros pour 2022 et à 1,53 milliard pour 2023, selon un sondage publié sur le site d'Akzo Nobel.

Le titre du groupe a baissé de 2% à 3% à l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Elena Vardon; version française Elena Smirnova)

Copyright © 2022 Thomson Reuters