Marché : Airbus et Voyager vont créer une coentreprise pour la construction d'une station spatiale

par Tim Hepher et Joey Roulette

PARIS (Reuters) - Airbus et la société américaine Voyager Space ont annoncé mercredi un accord ouvrant la voie à une coentreprise pour développer, construire et exploiter Starlab, une station spatiale destinée à succéder à la Station spatiale internationale (ISS). Les deux entreprises ont annoncé en janvier qu'Airbus apporterait son soutien à la conception de Starlab, l'un des trois projets présélectionnés par la Nasa pour remplacer l'ISS, station orbitale qui accueille des équipages sans interruption depuis plus de 22 ans. Le montant des participations et les détails financiers n'ont pas été divulgués. Le projet initial de Starlab prévoyait un habitat gonflable conçu par Lockheed Martin, mais le rôle du groupe américain a été repris par Airbus quand décision a été prise de passer à une structure métallique. "Lockheed aura probablement encore un rôle à jouer quelque part dans la chaîne d'approvisionnement", a déclaré à la presse Dylan Taylor, le directeur général de Voyager Space. Lockheed reste un client important pour Voyager et Starlab restera dirigé par des Américains, a-t-il ajouté. "Il y aura des contributions de l'Europe, mais il est certain que l'assemblage et les contributions importantes viendront des États-Unis", a poursuivi le dirigeant.

Voyager, via sa société d'exploitation Nanoracks, a obtenu 160 millions de dollars (146 millions d'euros) de la Nasa en 2021 pour soutenir le développement de Starlab dans le cadre du programme de développement commercial en orbite terrestre basse.

Axiom Space et une équipe dirigée par Blue Origin de Jeff Bezos développent des stations concurrentes dans le cadre de ce programme.

La Nasa prévoit de continuer à exploiter l'ISS jusqu'en 2030 et de faire appel à des entreprises privées pour héberger ses recherches scientifiques en orbite terrestre basse, mais des responsables de l'agence ont reconnu qu'il pourrait être nécessaire de prolonger la durée de vie de la station internationale.

Voyager Space et Airbus ont déclaré que Starlab serait déployé en 2028 sans donner plus de précision sur le calendrier.

"Cela se produira avant la mise hors service de l'ISS, nous en sommes convaincus. Quant à savoir si ce sera fin 2027, début 2028 ou fin 2028, nous sommes encore en train de régler ces détails", a fait savoir Dylan Taylor.

(Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters