Marché : Airbus annonce un plan de réorganisation dans le domaine des aérostructures en Europe

PARIS (Reuters) - Airbus a dévoilé mercredi un plan de réorganisation dans le domaine des aérostructures - les parties composant la structure d'un avion - en Europe.

Lors d'une réunion du Comité d'entreprise européen, le groupe a présenté aux partenaires sociaux "son projet de création de deux sociétés d'assemblage d'aérostructures au cœur de son système industriel, afin de renforcer sa gestion de la chaîne de valeur tout en préparant l'avenir de l’entreprise à court et à long terme", dit l'avionneur dans un communiqué.

"Au titre de ces projets, et à l’issue du processus social en cours, une nouvelle société en France pourrait ainsi regrouper les activités réalisées au sein des sites Airbus à Saint-Nazaire et de Nantes avec celles opérées par STELIA Aerospace dans le monde entier", précise Airbus.

"Une autre société en Allemagne regrouperait les activités du site de Stade et d’assemblage de structures à Hambourg avec celles de Premium AEROTEC à Nordenham, Brême et partiellement à Augsbourg, tout en rééquilibrant les activités vers le haut de la chaîne de valeur et en réévaluant son implication dans la fabrication de pièces élémentaires", ajoute-t-il.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters