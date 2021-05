Airbnb : Les réservations bondissent de 52% au T1

(Reuters) - Airbnb a publié un chiffre d'affaires et un nombre de réservations au premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, la rapidité des campagnes vaccinales et l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 poussant davantage de personnes à réserver leur locations de vacances.

Les réservations ont bondit de 52% à 10,29 milliards de dollars (8,52 milliards d'euros) au cours du trimestre, un chiffre nettement supérieur aux 6,93 milliards de dollars attendus par les analystes.

"Les recherches de locations estivales faites par les hôtes américains âgés de plus de 60 ans, qui ont été parmi les premiers à bénéficier de la vaccination, ont augmenté de plus de 60% entre février et mars 2021", a annoncé Airbnb.

La société basée à San Francisco prévoit que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sera similaire aux niveaux de 2019, ajoutant que la réouverture des frontières sera susceptible de soutenir la croissance au cours des prochains trimestres.

Airbnb a toutefois déclaré qu'il était trop tôt pour prédire si la reprise se poursuivrait au même rythme au second semestre de 2021.

(Sanjana Shivdas; version française Camille Raynaud)

