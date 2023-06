Marché : Air India investit dans 470 nouveaux avions dont 250 Airbus

PARIS (Reuters) - Air India a confirmé sa commande de 250 Airbus et 220 Boeing pour une valeur de 70 milliards de dollars aux prix catalogue, a déclaré la compagnie aérienne mardi à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget.

La commande d'Air India pour Airbus comprend 140 A320neo et 70 A321neo monocouloirs ainsi que 34 A350-1000 et six A350-900 gros porteurs.

La compagnie aérienne détenue par Tata a signé des accords d'achat séparés avec les deux constructeurs pour les avions et certains services. Elle fait suite à celle passée la veille par la compagnie indienne IndiGo auprès d'Airbus pour 500 appareils monocouloirs.

Les commandes confirmées interviennent alors que Tata prévoit de consacrer des milliards de dollars dans de nouveaux investissements pour moderniser la flotte d'Air India. L'entreprise cherche à améliorer ses services et étendre son réseau national et international afin de regagner les parts de marché qu'elle a perdues.

"Notre ambitieux programme de renouvellement et d'expansion de la flotte permettra à Air India d'exploiter les avions les plus avancés et les plus économes en carburant sur l'ensemble de son réseau d'ici cinq ans", a déclaré Campbell Wilson, directeur général d'Air India, dans le communiqué.

(Rédigé par Blandine Hénault et Aditi Shah, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)

