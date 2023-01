Air India : Finalisation en vue de la première moitié d'une commande historique

NEW DELHI (Reuters) - Air India, propriété du conglomérat indien Tata Group, aurait finalisé vendredi la moitié d'une commande de quelques 495 avions auprès de Boeing et des fournisseurs de moteurs General Electric et CFM International, alors que son nouveau propriétaire cherche à relancer l'activité de la compagnie aérienne, selon des sources industrielles.

Après des mois de négociations, la commande auprès de Boeing porte sur 190 avions 737 MAX à fuselage étroit, 20 appareils 787 à fuselage large et 10 avions 777X long-courrier, comme l'ont indiqué deux sources à Reuters.

La seconde moitié de la commande qui, selon les sources du secteur, comprend 235 avions monocouloirs et environ 40 gros porteurs Airbus A350, devrait être officiellement conclue dans les prochains jours.

Des hauts responsables de Boeing, dont Stanley Deal, directeur général de Boeing Commercial Airplanes, ainsi que des dirigeants de General Electric et de CFM sont attendus en Inde pour signer l'accord vendredi.

L'annonce des contrats, dont la date n'est pas connue, pourrait avoir lieu lors du salon aéronautique Aero India, un type d'évènement durant lesquels des contrats sont annoncés.

Boeing, Airbus ainsi que les partenaires de CGM, General Electic et Safran se sont refusés à tout commentaire.

Air India n'a pas répondu à une demande de commentaires, bien que dans une note adressée aux employés vendredi à l'occasion du premier anniversaire de la prise de contrôle de Tata, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle "finalisait une commande historique de nouveaux avions pour contribuer à sa croissance future".

Reuteurs a publié le mois dernier les données selon lesquelles Air India était sur le point de conclure un accord portant sur au moins 500 avions.

(Avec la contribution de Tim Hepher ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)

