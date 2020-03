Air France : Le nombre de passagers en baisse de 0,5% en février

PARIS (Reuters) - Air France KLM a fait état mardi d'une baisse du nombre de passagers en février d'une année sur l'autre, alors que la propagation du nouveau coronavirus touche l'ensemble du secteur.

La compagnie aérienne a transporté un peu moins de sept millions de passagers le mois dernier, soit 0,5% de moins qu'en février 2019 et s'attend à des conséquences plus importantes au cours des prochains mois.

"Le trafic de février 2020 reflète essentiellement l’impact de l’annulation de tous les vols de et vers la Chine et l’impact initial du Covid-19 en Asie. Les prochains mois seront plus fortement impactés du fait de l’expansion du Covid-19 dans d’autres régions du monde et d’une réduction plus importante des capacités", dit-elle dans un communiqué.

