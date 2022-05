Marché : Air France-KLM en discussions avec Apollo pour un investissement de 500 millions d'euros

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé vendredi être en discussions exclusives avec le fonds d'investissement Apollo Global Management en vue d'une injection de 500 millions d'euros au capital d'une filiale de moteurs de rechange d'Air France.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne franco-néerlandaise a précisé que le produit de la transaction lui permettra de rembourser partiellement l'aide de l'État français et de réduire le coût de sa dette.

"La structure n'entraînera aucun changement sur le plan opérationnel et social", a déclaré le groupe, ajoutant que la transaction n'aura pas d'impact sur les contrats de ses employés.

Contacté par Reuters, un porte-parole d'Air France-KLM a précisé que l'accord avec le fonds Apollo ne se traduirait pas par une prise de participation de celui-ci au capital du groupe, l'opération étant "purement financière".

Après avoir reçu en 2020 une première aide de 7 milliards d'euros de l'Etat français pour faire face aux conséquences de l'épidémie de COVID-19, le transporteur aérien a bénéficié, après le feu vert de la Commission européenne, d'un nouveau soutien de la France allant jusqu'à 4 milliards pour sa recapitalisation.

En contrepartie, l'entreprise a dû abandonner des créneaux horaires à Orly et ne peut prendre au-delà de 10% du capital d'une autre société tant que les aides d'Etat n'auront pas été remboursées à au moins 75%.

Air France-KLM a annoncé mercredi nouer un partenariat stratégique avec CMA CGM dans le fret aérien qui verra le groupe familial de transport maritime devenir un actionnaire de référence en prenant jusqu'à 9% du capital du groupe franco-néerlandais de compagnies aériennes.

Cette prise de participation se ferait dans le cadre d'une possible augmentation de capital allant jusqu'à quatre milliards d'euros telle qu'annoncée en février dernier par Air France-KLM dans le but de rembourser les aides versées par la France et les Pays-Bas.

En Bourse de Paris, Air France-KLM gagne 3,60% à 4,404 euros vers 8h40 GMT.

(Reportage Elena Vardon, Dominique Vidalon et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2022 Thomson Reuters