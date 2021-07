Marché : Accord à 1,1 milliard de dollars dans la crise des opioïdes à New York

par Brendan Pierson et Nate Raymond

NEW YORK (Reuters) - Les trois principales chaînes de pharmacies aux Etats-Unis ont accepté un accord à 1,1 milliard de dollars (935 millions d'euros) pour solder un litige avec l'Etat de New York et deux comtés au sujet de leur implication dans la crise des opioïdes dans le pays, a annoncé mardi la "ministre de la Justice" de l'Etat, Letitia James.

McKesson Corp, Cardinal Health Inc et AmerisourceBergen Corp ont accepté cette transaction alors que les "attorneys general" de plusieurs dizaines d'Etats américains devraient annoncer cette semaine un compromis au niveau national à hauteur de 26 milliards de dollars avec les distributeurs de ces médicaments, qui engendrent une dépendance, et le laboratoire Johnson & Johnson.

Près de 500.000 personnes sont mortes d'overdoses liées aux opioïdes aux Etats-Unis entre 1999 et 2019, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), et cette crise a semblé s'aggraver durant la pandémie de COVID-19.

Les CDC ont indiqué la semaine dernière, sur la base de données provisoires, que 2020 avait été une année record en termes de décès dus à des overdoses de médicaments, avec un total de 93.331 morts, soit une hausse de 29% en un an. Les opioïdes étaient impliqués dans quasiment trois quarts des cas soit 69.710 décès.

La procédure judiciaire à New York va se poursuivre contre trois laboratoires accusés d'avoir commercialisé des antalgiques de façon trompeuse, Endo International, Teva Pharmaceutical Industries et AbbVie, filiale d'Allergan.

