Marché : ABB relève ses objectifs de ventes et de bénéfices pour 2022

par John Revill

ZURICH (Reuters) - Le groupe industriel suisse ABB a revu mardi à la hausse ses objectifs de ventes et de rentabilité anticipant une augmentation de la demande liée à une reprise d'activité.

Le fabricant de systèmes d'automatisation industrielle et de robots d'usine a déclaré s'attendre à une croissance annuelle de ses ventes comprise entre 4% et 7%, contre 3% et 5% précédemment.

Dans le cadre de ces nouveaux objectifs, ABB a indiqué lors d'une journée investisseurs qu'il souhaitait augmenter ses bénéfices.

Elle a enregistré une baisse de 7% de son chiffre d'affaires en 2020, à 26,1 milliards de dollars, et généré un bénéfice net de 5,146 milliards de dollars.

ABB a déclaré être bien placé pour tirer parti de tendances favorables sur la demande pour les systèmes d'automatisation industrielle et de robots.

"Notre leadership technologique en matière d'électrification et l'automatisation, combiné à un objectif de développement durable et aux tendances mondiales (...) nous donne un avantage concurrentiel", a déclaré Bjorn Rosengren, directeur général.

ABB a également déclaré qu'il mettrait en bourse son activité de recharge de véhicules électriques E-mobility, dont l'introduction en bourse est prévue en Suisse au cours du premier semestre 2022.

Reuters a précédemment rapporté que cette activité pourrait être valorisée à environ 3 milliards de dollars.

(Reportage John Revill, version française Khadija Adda-Rezig, édité par Matthieu Protard)

