AB Foods : Le propriétaire de Primark voit son bénéfice divisé par deux au premier semestre

LONDRES (Reuters) - Associated British Foods a fait état mardi d'un bénéfice divisé par deux au premier semestre, après la fermeture de ses magasins de vêtements Primark, en raison des mesures de confinement.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe est tombé à 319 millions de livres (369,93 millions d'euros) pour le semestre clos le 27 février, contre 636 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a chuté de 17% à 6,3 milliards de livres, la plupart des magasins Primark ayant été fermés pendant plus de la moitié du semestre.

Primark, qui n'a pas de site de vente en ligne, a vu son bénéfice d'exploitation ajusté chuter de 90% à 43 millions de livres.

Le cours d'AB Foods à la Bourse de Londres reculait de quelque 3% dans les premiers échanges.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

Le conglomérat britannique a toutefois déclaré que Primark avait enregistré des ventes record en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la semaine qui a suivi la réouverture des magasins le 12 avril.

AB Foods a également annoncé qu'il paierait un dividende intérimaire de 6,2 pence, après avoir annulé les paiements intérimaires et annuels l'année dernière.

Le division alimentation du groupe, qui compte notamment le pain Kingsmill et le thé Twinings, a enregistré une hausse de 5% de son bénéfice.

Le groupe prévoit une performance plus faible de ses activités alimentaires au second semestre et s'attend toujours à ce que le bénéfice annuel de Primark soit "un peu plus faible" que celui de 2019-20.

(James Davey, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters