Marché : 3M va supprimer 2.500 emplois, la demande et les bénéfices souffrent au 4ème trimestre

(Reuters) - Le groupe 3M a annoncé mardi qu'il allait supprimer 2.500 emplois dans le secteur de la fabrication après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice trimestriel et d'un ralentissement de la demande.

Des dépenses de consommation plus faibles que prévu sur fonds d'inflation ont impacté les ventes de la division grand public de 3M, qui vend des produits tels que des ordinateurs portables, des purificateurs d'air et des respirateurs, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 5,30 milliards de dollars (4,87 milliards d'euros) en 2022.

La réduction de l'activité des détaillants américains confrontés à des niveaux de stocks élevés a également freiné la demande.

"La croissance plus lente que prévu est due à des déclins rapides sur les marchés de consommation", a déclaré le directeur général de 3M, Mike Roman.

"Alors que la demande faiblissait, nous avons ajusté la production manufacturière et contrôlé les coûts, ce qui nous a permis d'améliorer les niveaux de stocks", a-t-il ajouté.

Le groupe a ainsi fait état d'un bénéfice de 0,98 dollar par action au titre de son quatrième trimestre, contre 2,31 dollars un an plus tôt, un résultat plombé également par une charge liée à l'abandon de la production des substances perfluoroalkylées (PFAS).

(Reportage Aishwarya Nair à Bangalore, version française Diana Mandiá)

