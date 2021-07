ManpowerGroup : Retour aux bénéfices pour le 2e trimestre

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un bénéfice net de 2,02 dollars par action diluée pour le trimestre clos le 30 juin 2021, comparativement à une perte nette de 1,11 dollar par action diluée pour la même période de l'exercice précédent.



Les revenus du deuxième trimestre se sont établis à 5,3 milliards de dollars, en hausse de 41%, gonflés en partie par la faiblesse du dollar par rapport aux autres devises. A taux de changes constants, ils se sont accrus de 31%.



Le groupe américain de services en ressources humaines prévoit, au titre de son troisième trimestre, un BPA compris entre 1,86 et 1,94 dollar, en incluant un impact de change favorable estimé à quatre cents.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.