ManpowerGroup : Muriel Pénicaud rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce que Muriel Pénicaud, ancienne ambassadrice française auprès de l'OCDE (2020-22) et ministre du Travail (2017-20) sous la présidence d'Emmanuel Macron, a été élue au conseil d'administration, à compter du 12 décembre prochain.



Avant d'occuper ses fonctions publiques, elle a été directrice générale de Business France et directrice générale adjointe du groupe Danone, en charge des ressources humaines et membre du comité exécutif.



'Muriel Penicaud apporte une connaissance approfondie des marchés du travail mondiaux et possède une riche expérience de ses postes de direction dans l'industrie mondiale des biens de consommation', commente le PDG du groupe américain, Jonas Prising.



