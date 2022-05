ManpowerGroup : Hausse de 8% du dividende semestriel

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration a approuvé un dividende semestriel de 1,36 dollar par action, soit une augmentation de 7,9%. Il sera payable le 15 juin aux actionnaires inscrits au 1er juin prochain.



Pour rappel, le groupe de services en ressources humaines a dévoilé, le mois dernier, un bénéfice net de 1,68 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars 2022 et l'anticipe entre 2,31 et 2,39 dollars pour le trimestre en cours.



