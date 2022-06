ManpowerGroup : Distingué par Everest Group

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup Talent Solutions annonce avoir été nommé leader mondial de l'externalisation des processus de recrutement (RPO) pour la 12e année par l'évaluation 'peak matrix' du cabinet Everest Group.



'Everest Group a reconnu l'étendue et la profondeur de l'offre mondiale de Talent Solutions, citant sa solide performance et sa présence diversifiée dans toutes les principales zones géographiques', explique-t-il.



Le groupe de services en ressources humaines ajoute avoir été distingué pour ses investissements continus dans des solutions de main-d'oeuvre évolutives et pour IntelliReach, un portail de données et d'analyse en libre-service.



