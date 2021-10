ManpowerGroup : BPA décuplé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un bénéfice net de 1,77 dollar par action diluée pour le trimestre clos fin septembre 2021, comparativement à 0,18 dollar par action diluée pour la même période de l'exercice précédent.



Les revenus du groupe américain de services en ressources humaines au titre du troisième trimestre se sont établis à 5,1 milliards de dollars, en progression de 12% (+11% à taux de changes constants).



'Nos résultats ont reflété la poursuite de la reprise économique mondiale, tempérée par les contraintes de chaines d'approvisionnement et par l'impact en cours de la variante Delta sur divers marchés clés', commente son PDG Jonas Prising.



