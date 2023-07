ManpowerGroup : Baisse de 44% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce un bénéfice net de 1,29 dollar par action pour le trimestre clos fin juin, en baisse de 44% en comparaison annuelle, pour des revenus de 4,9 milliards de dollars, en repli de 4% par rapport au deuxième trimestre 2022.



'L'environnement opérationnel difficile aux États-Unis et en Europe a contribué à la baisse du chiffre d'affaires chez Manpower, Experis et Talent Solutions', explique le groupe de services en ressources humaines, qui incrimine aussi la vigueur du dollar.



Par ailleurs, il fait part de sa décision de mettre fin à son activité de services gérés Proservia en Allemagne, 'activité d'externalisation ne faisant pas partie de sa stratégie d'avenir', de façon à améliorer la rentabilité de ses activités en Europe du Nord.



