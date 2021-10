(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a finalisé l'acquisition d'ettain group, l'un des plus importants fournisseurs privés de ressources et de services informatiques en Amérique du Nord. L'acquisition porte sur un montant de 925 millions de dollars en numéraire.



Comptant 28 bureaux situés dans 24 régions clés de l'Amérique du Nord, ettain group a réalisé, sur la période de douze mois terminée le 30 juin dernier, des revenus et un EBITDA pro forma d'environ 724 et 75 millions de dollars respectivement.



Becky Frankiewicz, présidente de ManpowerGroup pour l'Amérique du Nord, a déclaré ; ' Ensemble, nous sommes particulièrement bien placés pour fournir une plus grande expertise en solutions informatiques à nos clients ainsi que des opportunités informatiques plus larges à nos employés à travers l'Amérique du Nord. '



