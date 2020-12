Macy's : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Macy's gagne plus de 2% en début de séance à Wall Street, avec le soutien de Jefferies qui relève son conseil sur le titre de la chaine de grands magasins à 'achat' avec un objectif de cours remonté de neuf à 14 dollars.



'Nous ne prévoyons pas de reprise des ventes et de l'EBITDA à leurs niveaux de 2019, car le comportement des consommateurs a changé pour toujours, mais nous ne voyons pas Macy's subir des pertes permanentes de l'ampleur supposée', indique le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.