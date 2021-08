Macy's : Objectifs annuels de nouveau relevés

(CercleFinance.com) - Macy's indique tabler désormais, pour l'exercice en cours, sur un BPA ajusté entre 3,41 et 3,75 dollars, et non plus entre 1,71 et 2,12 dollars, et sur des revenus entre 23,55 et 23,95 milliards de dollars, et non plus entre 21,73 et 22,23 milliards.



Sur son deuxième trimestre, la chaine de grands magasins a engrangé un BPA ajusté de 1,29 dollar, contre une perte de 81 cents par action un an auparavant, avec des revenus de 5,65 milliards, en croissance de 62,2% en données comparables (en incluant les franchisés).



Aussi, son conseil d'administration a décidé de reprendre la distribution de son dividende trimestriel de 15 cents par action, à partir du 1er octobre, et d'autoriser un programme de rachats d'actions pour 500 millions de dollars.



