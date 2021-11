Macy's : Objectifs à nouveau rehaussés pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Macy's indique tabler désormais, pour l'exercice en cours, sur un BPA ajusté entre 4,57 et 4,76 dollars, et non plus entre 3,41 et 3,75 dollars, et sur des ventes entre 24,12 et 24,28 milliards de dollars, et non plus entre 23,55 et 23,95 milliards.



Sur le trimestre écoulé, la chaine de grands magasins a engrangé un BPA ajusté de 1,23 dollar, à comparer à une perte de 0,19 dollar un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 5,44 milliards, en hausse de 36,4% (+37,2% en comparable).



Par ailleurs, Macy's fait part de son 'intention de lancer une plateforme de marché numérique organisée qui alimentera davantage l'acquisition de clients et la croissance des ventes sur tous ses canaux', selon le PDG Jeff Gennette.



