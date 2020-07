Macy's : Le coronavirus impacte les résultats du T1

(CercleFinance.com) - Pour son premier trimestre, Macy's a fait état d'une perte importante liée à des charges non récurrentes et à des revenus nettement inférieurs, prévenant au passage que la pandémie de Covid-19 continuera à toucher le pays pour le reste de l'année.



Le groupe basé à New York a ainsi fait état d'une perte nette de 3,6 milliards de dollars, ou 2,03 dollars par action, contre un bénéfice net de 136 millions de dollars, ou 44 cents par action, l'an dernier.



La perte comprend une dépréciation d'actifs hors trésorerie et des charges de restructuration de 3,1 milliards de dollars en raison de la pandémie.



Macy's a par ailleurs déclaré que ses ventes nettes étaient tombées à 3 milliards de dollars, contre 5,5 milliards de dollars l'année dernière. Le groupe a cependant déclaré que la quasi-totalité de ses magasins ont maintenant rouvert et qu'ils ont continué de surpasser les attentes en mai et juin. Il s'attend, ainsi, toujours à une reprise 'progressive' des ventes.





