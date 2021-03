Macy's : Gagne 7%, porté par une analyse favorable

(CercleFinance.com) - L'action Macy's gagne près de 7% à New-York, porté par une analyse de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 18,5 à 20 dollars, expliquant 'réexaminer son cadre de valorisation et resserrer l'écart des multiples' dans le contexte du secteur de la distribution au sens large.



Dans sa note sur la chaine de grands magasins, le broker indique qu'il 'continue de considérer 2021 comme une année de transition, avec une amélioration continue de la performance opérationnelle au second semestre'.



'Les commentaires des fournisseurs suggèrent des perspectives pour un redressement plus significatif au second semestre, soutenu par des nouveautés plus robustes, une demande refoulée et d'éventuels changements de mode', poursuit-il.





