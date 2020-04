Macy's : Départ de la directrice financière

(CercleFinance.com) - Macy's annonce que Paula Price, vice-présidente exécutive et directrice financière, a décidé de quitter le groupe le 31 mai. Elle restera en fonction jusqu'à cette date et sera ensuite conseillère jusqu'en novembre pour une transition ordonnée.



Une recherche en externe est conduite actuellement pour lui désigner un successeur. Pour rappel, Paula Price occupe le poste de directrice financière de la chaine américaine de grands magasins depuis juillet 2018.



