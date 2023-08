Macy's : BPA trimestriel presque divisé par quatre

(CercleFinance.com) - Macy's publie un BPA ajusté de 0,26 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, à comparer à un dollar tout rond un an auparavant, avec un EBITDA ajusté en chute de près de 44% à 347 millions, pour un chiffre d'affaires en baisse de 8% à 5,13 milliards.



'Nos équipes ont mis en oeuvre méthodiquement des démarques de liquidation et des promotions pour nettoyer efficacement nos stocks de printemps et laisser la place à de nouvelles gammes pour l'automne et les fêtes', souligne le CEO Jeff Gennette.



La chaine de grands magasins confirme ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté de 2,70 à 3,20 dollars et un chiffre d'affaires de 22,8 à 23,2 milliards de dollars, impliquant une baisse de 6 à 7,5% en comparable.



