Macy's : Baisse de 62% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Macy's publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté de 80 cents, à comparer à 2,12 dollars un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 6,78 milliards de dollars, en baisse de 18,7%.



En données comparables, la chaine de grands magasins a vu ses ventes reculer de 17% sous le poids des défis posés par la pandémie de Covid-19, celle-ci ayant d'ailleurs contribué à une progression de 21% de ses ventes sur Internet.



Pour l'exercice 2021, Macy's déclare anticiper un BPA ajusté entre 40 et 90 cents ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 19,75 et 20,75 milliards, à comparer à respectivement une perte de 2,21 dollars par action et un CA de 17,35 milliards sur l'année écoulée.



