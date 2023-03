Macy's : Baisse de 23% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Macy's publie un BPA ajusté de 1,88 dollar au titre de son dernier trimestre 2022, contre 2,45 dollars au quatrième trimestre 2021, ainsi qu'un EBITDA de 887 millions de dollars, en contraction de 28% en comparaison annuelle.



La chaine de grands magasins a vu ses ventes reculer de 4,6% à près de 8,3 milliards de dollars, tirées à la baisse en particulier par ses ventes numériques (-9%). En données comparables, elles ont diminué de 3,3% sur les seuls magasins détenus en propre.



Prévoyant que 'le niveau d'incertitude accru dans l'environnement macroéconomique se poursuivra en 2023', Macy's anticipe cette année un BPA ajusté entre 3,67 et 4,11 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 23,7 et 24,2 milliards.



