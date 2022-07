Macquarie : L'UE autorise une acquisition conjointe

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint des activités de transport et de comptage de gaz de National Grid (National Grid Gas) par National Grid, Macquarie Group et British Columbia Investment Management Corporation (BCI).



National Grid Gas possède et exploite le système national de transmission de gaz en Grande-Bretagne et une entreprise de comptage de gaz.



National Grid possède et exploite des infrastructures électriques et gazières réglementées en Grande-Bretagne et aux États-Unis.



Macquarie Group est un fournisseur mondial de services bancaires, financiers, de conseil, d'investissement et de gestion de fonds.



BCI est un mandataire du gouvernement de la Colombie-Britannique qui investit pour le compte de clients du secteur public en Colombie-Britannique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que National Grid Gas a des activités réelles ou prévues négligeables dans l'Espace économique européen.





