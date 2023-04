Macquarie : L'UE autorise la création d'une coentreprise

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Macquarie Real Estate Investments Holdings (North America), ('Macquarie'), RHP Partners-Manager, et IC USA LP (Ivanhoe).



La coentreprise, RHP Partners III, LP, possédera et exploitera des communautés de maisons préfabriquées, et louera et vendra également des maisons préfabriquées dans ces communautés aux États-Unis.



Pour rappel, Macquarie est actif dans l'investissement immobilier en Amérique du Nord et fait partie du groupe Macquarie.

RHP possède et exploite des communautés de maisons préfabriquées aux États-Unis.



Ivanhoe est actif dans le développement de propriétés et de projets immobiliers de haute qualité en Amérique du Nord. Sa société mère, Ivanhoé Cambridge, est un investisseur immobilier actif à l'échelle mondiale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de son impact limité sur le marché.





