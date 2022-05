Macquarie : L'UE autorise l'acquisition de Reden Holding

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Reden Holding et de Reden Holding 2020, toutes deux basées en France, par Macquarie basée au Royaume Uni, et British Columbia Investment Management Corporation (BCI), basée au Canada.



Reden Holding et Reden Holding 2020 développent, construisent, financent et exploitent des centrales électriques photovoltaïques en Europe, en particulier en Espagne, France, Grèce, Italie et au Portugal, ainsi qu'en Amérique Latine. Macquarie est une banque d'investissement et fournisseur de services financiers, active dans les domaines des matières premières, des énergies vertes et conventionnelles, des institutions financières, de l'infrastructure et de l'immobilier.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités des entreprises sont très limités.



